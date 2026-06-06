Покрутишь педали под громкий плейлист, а потом все участники переберутся в уютную кофейню. Никаких рекордов, только драйв и хорошая компания. Как всё пройдёт: Сайклинг-сет — заряд энергии, любимые треки и мокрые футболки (в хорошем смысле). Справится даже новичок. Знакомства в движении — общая разминка, командный драйв и живое общение без барьеров. Кофе-тайм — дружной толпой все идут в ресторан или кофейню, остывают, болтают и продлевают вечер. Не тренировка, а маленькое приключение для тех, кто хочет прокачать тело и найти компанию по духу.