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Сайклинг вечеринка

Mad Cycle, Московский проспект, 183-185Ак3Б

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 16+

Про событие

Покрутишь педали под громкий плейлист, а потом все участники переберутся в уютную кофейню. Никаких рекордов, только драйв и хорошая компания. Как всё пройдёт: Сайклинг-сет — заряд энергии, любимые треки и мокрые футболки (в хорошем смысле). Справится даже новичок. Знакомства в движении — общая разминка, командный драйв и живое общение без барьеров. Кофе-тайм — дружной толпой все идут в ресторан или кофейню, остывают, болтают и продлевают вечер. Не тренировка, а маленькое приключение для тех, кто хочет прокачать тело и найти компанию по духу.

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