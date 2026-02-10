Фильм, который часто называют самой романтичной историей любви — и при этом редко говорят о том, сколько в ней выбора, терпения и боли, прожитой вместе. The Notebook (2004) — Ной и Элли влюбляются друг в друга летом, которое меняет их навсегда. Их отношения проходят через разлуку, социальные различия, годы молчания и сомнений. Это история о любви, которая не исчезает со временем — даже когда память начинает подводить. Перед показом — мини-лекция: — Почему The Notebook — не просто мелодрама, а фильм про выбор — Любовь как действие: что значит «быть рядом» годами — Память, верность и то, что остаётся, когда исчезают воспоминания После просмотра — обсуждение в мини-группах. Разговор о любви, которая выдерживает время, о границах жертвы в отношениях и о том, возможна ли такая преданность в реальной жизни. Можно на русском или английском — как комфортнее. Ведущий — Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Смотрим с двойными субтитрами.