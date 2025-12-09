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SayYesClub: «The Holiday» (2006)

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 900₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Кинопоказ фильма на английском языке + обсуждение. The Holiday (2006) — идеальный зимний фильм о смене обстановки, любви, тепле и том самом ощущении, что счастье может начаться внезапно. Два дома, две страны, две истории — и одна магия Рождества, которая работает даже на самых уставших людях. Перед показом — мини-лекция: — Как создавали одну из самых уютных романтических комедий XXI века — Почему «Holiday» — это гораздо глубже, чем просто «ромком» — Интересные факты о съёмках в Англии и Калифорнии — Что делает этот фильм идеальным «лекарством» от декабрьской хандры После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее. Атмосферные разговоры, неожиданные мысли и немного веры в то, что перемены — это прекрасно. Ведущий: Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Цена: 350 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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