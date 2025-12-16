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SayYesClub: «How the Grinch Stole Christmas» (2000)

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

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от 350₽ до 900₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Кинопоказ фильма на английском языке + обсуждение. How the Grinch Stole Christmas (2000) — яркая, смешная и невероятно тёплая история о том, что даже самый циничный и колючий герой может растаять в атмосферу праздника. Джим Керри в роли Гринча — это абсолютная магия: грим, мимика, безумные эмоции и комедия, которая работает всегда. Перед показом — мини-лекция: — Как создавался легендарный образ Гринча и почему Джиму Керри пришлось проходить «тренировки спецназа», чтобы выдержать грим — Почему фильм стал обязательным рождественским ритуалом для миллионов зрителей — Как Рон Ховард превратил детскую книгу в яркую визуальную вселенную — И почему эта история совсем не о подарках, а о любви и принятии После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее. Немного юмора, немного анализа и много праздничной атмосферы. Ведущий: Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Цена: 350 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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