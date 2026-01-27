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SayYesClub: «Eternal Sunshine of the Spotless Mind»

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм, который начинается как странная романтическая история, а постепенно превращается в очень личный разговор о памяти, боли и любви, от которой невозможно просто «отписаться». Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) — Джоэл узнаёт, что его бывшая девушка Клементина стёрла его из памяти с помощью экспериментальной процедуры. В отчаянии он решает сделать то же самое. Но пока воспоминания исчезают одно за другим, Джоэл начинает понимать: вместе с болью уходит и самое ценное. Перед показом — мини-лекция: — Почему этот фильм не про «стереть прошлое», а про принятие — Память как основа личности: кем мы становимся без своих ошибок? — Любовь, боль и выбор снова идти туда, где уже было больно После просмотра — обсуждение в мини-группах. Поговоришь о чувствах, решениях героев и о том, какие воспоминания ты бы никогда не согласился удалить. Можно на русском или английском — как комфортнее. Ведущий — Дмитрий Козюков. Формат подходит для любого уровня английского. Смотрим с двойными субтитрами.

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