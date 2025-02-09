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Саундтреки и мировые хиты а капелла

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

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Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В программе концерта любимые мелодии и хиты: Whitney Huston, Celine Dion, Queen, а также многие другие композиции в исполнении акапелла-группы U Like. U Like — это профессиональный вокальный ансамбль, в котором пять голосов создают невероятное звучание без единого музыкального инструмента. Их выступления — сочетание мастерства и эмоций, покоряющее сердца с первых нот. В репертуаре группы современная музыка в стильных авторских аранжировках для вокального ансамбля без сопровождения, мировые хиты, популярные песни, лучшее из отечественной эстрады, народные и классические произведения. Ансамбль — участник и лауреат многих проектов, шоу и музыкальных фестивалей. Совершенная гармония, филигранность деталей отличает звучание вокального женского квинтета, встреча с их искусством — особое удовольствие. Исполнители: Акапелла-группа «U Like»

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