В программе концерта любимые мелодии и хиты: Whitney Huston, Celine Dion, Queen, а также многие другие композиции в исполнении акапелла-группы U Like. U Like — это профессиональный вокальный ансамбль, в котором пять голосов создают невероятное звучание без единого музыкального инструмента. Их выступления — сочетание мастерства и эмоций, покоряющее сердца с первых нот. В репертуаре группы современная музыка в стильных авторских аранжировках для вокального ансамбля без сопровождения, мировые хиты, популярные песни, лучшее из отечественной эстрады, народные и классические произведения. Ансамбль — участник и лауреат многих проектов, шоу и музыкальных фестивалей. Совершенная гармония, филигранность деталей отличает звучание вокального женского квинтета, встреча с их искусством — особое удовольствие. Исполнители: Акапелла-группа «U Like»