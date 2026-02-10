Saturn х Kwbng
Литейный проспект, 55
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Saturn и Kwbng объединились, чтобы устроить масштабный фестиваль. Будут баттлы, ярмарка с локальными брендами и, конечно, вечеринка. За пультом: Lil Bryan, Steppa, Pandasha, Lolly, Dizüh, Vel Sony, Yung Danny, Luigi, Twodstassy, Ludok, Madragon, Wonderwall. Начало баттлов в 17:00, вход свободный. Начало вечеринки в 22:00. Вход на вечеринку приобретается по кнопке «Купить билет».
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