Saturn и Kwbng объединились, чтобы устроить масштабный фестиваль. Будут баттлы, ярмарка с локальными брендами и, конечно, вечеринка. За пультом: Lil Bryan, Steppa, Pandasha, Lolly, Dizüh, Vel Sony, Yung Danny, Luigi, Twodstassy, Ludok, Madragon, Wonderwall. Начало баттлов в 17:00, вход свободный. Начало вечеринки в 22:00. Вход на вечеринку приобретается по кнопке «Купить билет».