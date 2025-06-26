Концерт-диалог: с собой, с залом, с каждым, кто хоть раз задавался вопросом: «Что ты такое, человек?» или «Когда закончатся все грустные песни?» Новая программа — результат долгой и тонкой работы, в которой участвовали одни из лучших музыкантов страны и два выдающихся сопродюсера — Пётр Терновой и Михаил Нестеров. Вместе с Сашей они искали и находили — новые ориентиры, новое звучание, новый внутренний ландшафт, по которому теперь можно пройтись босиком. Это всё ещё тот самый узнаваемый русский соул с джазовым лоском, который мы любим со времён Non Cadenza, но теперь — глубже, ближе, откровеннее. Песни Саши — как нежные напоминания: кризисы — это рост, тишина — пространство для новых смыслов, а любовь — всегда своевременна. Вечер 26 июня будет для тех, кто умеет слушать и слышать, кто устал искать виноватых и готов просто быть. Здесь и сейчас. С тем, что есть. Время любить.