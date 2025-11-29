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Саша Алакрез «Сон Комарова»
ул. Большая Конюшенная, дом 1
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Выставки
Про событие
Свободное экспериментальное фото-художественное исследование родного Комарово и знаменитого «звёздного кладбища». Чудом пойманные на плёнку зеркальные галлюцинации, со временем воплощённые на фотобумаге миражи и грёзы, сотканные из витиеватых хитросплетений натуральных оптических трансформаций и неповторимых волшебных фото-химических преобразований серебра, создают сюрреалистическую изменённую картину — необычный сонно-фантастический и в то же время знакомый и узнаваемый образ Комарово. Открытие выставки — 29 ноября в 18:00 ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни
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