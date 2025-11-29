Свободное экспериментальное фото-художественное исследование родного Комарово и знаменитого «звёздного кладбища». Чудом пойманные на плёнку зеркальные галлюцинации, со временем воплощённые на фотобумаге миражи и грёзы, сотканные из витиеватых хитросплетений натуральных оптических трансформаций и неповторимых волшебных фото-химических преобразований серебра, создают сюрреалистическую изменённую картину — необычный сонно-фантастический и в то же время знакомый и узнаваемый образ Комарово. Открытие выставки — 29 ноября в 18:00 ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни