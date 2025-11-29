ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Саша Алакрез «Сон Комарова»

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Свободное экспериментальное фото-художественное исследование родного Комарово и знаменитого «звёздного кладбища». Чудом пойманные на плёнку зеркальные галлюцинации, со временем воплощённые на фотобумаге миражи и грёзы, сотканные из витиеватых хитросплетений натуральных оптических трансформаций и неповторимых волшебных фото-химических преобразований серебра, создают сюрреалистическую изменённую картину — необычный сонно-фантастический и в то же время знакомый и узнаваемый образ Комарово. Открытие выставки — 29 ноября в 18:00 ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста