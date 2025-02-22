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Sarah Brightman. Tribute под звёздами

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2400₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Под 25-метровым куполом ты услышишь главные хиты Сары Брайтман – одной из самых выдающихся певиц современности. Сара – обладательница двух премий «Грэмми», миллионных тиражей альбомов и дуэтов с такими легендами, как Пласидо Доминго и Андреа Бочелли. Её роль в мюзикле «Призрак оперы» стала по-настоящему культовой. На шоу прозвучат знаменитые «My Heart Will Go On», «Time to Say Goodbye», «Memory», «Hijo de la luna» и «Think of Me» в исполнении Пелагеи Тихоновой – певицы с уникальным голосом. А сочетание её вокала с виолончелью и фортепиано позволит раскрыть любимые композиции в совершенно новом звучании. Темнота зала, бескрайняя вселенная над головой и культовые мелодии создают уникальную атмосферу, в которой эмоции становятся глубже, а восприятие музыки – острее. Этот концерт подарит тебе незабываемые впечатления. Под звёздным небом всё чувствуется по-новому. Исполнители: Пелагея Тихонова – вокал Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Государственной филармонии для детей и молодежи. Дарья Гильбо – виолончель Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. Участница известных петербургских коллективов Synergy Orchestra и All In Orchestra. Татьяна Жирихина – фортепиано Лауреат международных конкурсов, автор аранжировок концерта.

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