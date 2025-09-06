Как часто ты чувствовал себя с музыкой единым целым: доверял ей все свои эмоции, растворялся в ней, понимал её на сто процентов и ощущал, что она понимает тебя? Эти драгоценнейшие моменты проносим в воспоминаниях сквозь всю жизнь. Именно поэтому музыка так ценна в Santa Barbara и любят её в разных проявлениях: и электронную танцевальную на хаус-террасе, и песни в караоке-холле. Santa Barbara House-Terrace saturday line up: Dmitry Hotline Xandl Termit Оплата на входе или при бронировании стола по номеру телефона.