Суббота в Santa Barbara Club
ул. Казанская 7
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Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Как часто ты чувствовал себя с музыкой единым целым: доверял ей все свои эмоции, растворялся в ней, понимал её на сто процентов и ощущал, что она понимает тебя? Эти драгоценнейшие моменты проносим в воспоминаниях сквозь всю жизнь. Именно поэтому музыка так ценна в Santa Barbara и любят её в разных проявлениях: и электронную танцевальную на хаус-террасе, и песни в караоке-холле. Santa Barbara House-Terrace saturday line up: Dmitry Hotline Xandl Termit Оплата на входе или при бронировании стола по номеру телефона.
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