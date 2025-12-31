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Самый Сочный Новый Год

Groodki, Невский проспект, 96

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Еда

Про событие

Волшебная ночь в баре Groodki. В эту ночь бар превратится в пространство света, музыки и настоящего новогоднего чуда. Артисты подготовили праздничное шоу, которое украсит вечер живыми выступлениями, танцами и неожиданными сюрпризами — ровно теми, что делают Новый год по-настоящему незабываемым. Тебя ждёт специальное праздничное меню от нашего шеф-повара — сочное, насыщенное и атмосферное. Каждое блюдо будто создано для того, чтобы подчеркнуть торжественность момента. А коктейли будут настолько чарующие и вкусные, что даже Дед Мороз точно попросил бы добавку.

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