Волшебная ночь в баре Groodki. В эту ночь бар превратится в пространство света, музыки и настоящего новогоднего чуда. Артисты подготовили праздничное шоу, которое украсит вечер живыми выступлениями, танцами и неожиданными сюрпризами — ровно теми, что делают Новый год по-настоящему незабываемым. Тебя ждёт специальное праздничное меню от нашего шеф-повара — сочное, насыщенное и атмосферное. Каждое блюдо будто создано для того, чтобы подчеркнуть торжественность момента. А коктейли будут настолько чарующие и вкусные, что даже Дед Мороз точно попросил бы добавку.