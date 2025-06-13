С пятницы до воскресного утра — идеальный уикенд без остановок, но с общей верой в то, что вечеринка — это плодотворная среда, где рождаются впечатления, дружба, близость и новая реальность. Лето, музыка, любовь. Лауд Бойз с первым за [вспомни сколько лет] сетом Петара Мартича и лайвом LAVBLAST. Межзвёздный полет Space Voyage под командованием Софии Родиной. Гостевые шоукейсы Kontrkult и ЛУЧ’ в звуках техно и хип-хоп слэп от Mirage. Плюс резиденты Blank и субботнее барбекю от гастро-музыкального проекта Кружка — Кафе 24. В лайнапе: LAVBLAST / ПЕТАР МАРТИЧ / ИСТОЧНИК / UNIT BOY / TALY / THE DAWLESS / IZABELLE / 4EU3 / BRIQUE / ABELLE / ODDDI / TOKYO / AMAL / VLAS LESKIN / DESTROY / SOFIA RODINA / GYPSY / ANDREY KAPTSAN / AU BET / BRZHEZOVSKY / DJ FREELANCER / NOVIKOV / MIKHAIL LISITSYN / NASTYA TKACHEVA / VESELYCHEL / TEMA DOBROTA / TOLYA KLEPALOV / DR.OCTAVIS / WICCA / ZALETNY / ROKS / LORDFOTIE / MIKHAIL BONDAR / NIENSHANZ / SLAVA SHATOV / TIERROR / SUPERLATIVE / SIBERRA / SIXXXSEVEN / VICTOR NAGAEV