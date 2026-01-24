Празднование дня рождения поэта-песенника — Станислава «Через Улицы» Профета. В магию регги-музыки тебя будут погружать особенные гости вечера: — Djahman Sema — наставник и гуру в мире даба и рутс-рэгги, защитник истинного стиля, продюсер и основатель легендарного коллектива Rasta Orchestra — Джаз-регги певица Catherine Q., чьи песни и подача завораживают сердца слушателей, а врывающиеся скубиду-фристайлы заставляют подпевать, не раздумывая — Рэп-эмблема Roger Spok, организатор и двигатель культуры, подвижник мощных и важных рэп-событий в мире музыки. — Резидент лейбла «Система звука» Вика Победа, чарующая каждым своим появлением на сцене и вкладывающая настоящую жизненную философию в свои тексты — Реальная диско-звезда Zveda Zago. Её эмоционально заряженный фанк рвёт даже самые холодные и неподготовленные танцполы, а клипы примагничивают своим теплом и яркостью — Красноречивый хип-хоп наставник с Черного моря 111Bufol, чьё мастерство скоростного вербального искусства поражает своей глубиной — Уникальный артист Пугало Пупс — острый, строгий, опасный. Профи, знаток и эксперт. Рвёт, поражает, жалит — Рома Эр — мастер вербального кунг-фу, капоэйро и других видов словесного спорта — Kontrol 14/17 —хозяин положения дел в рэп-игре. Оператор Гетто — За пультом DJ SB-ONE — хранитель священного Грааля и лучших пластинок, главный гость каждой хип-хоп вечеринки