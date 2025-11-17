Лекция психолога об отношениях с собой. Самый важный и самый близкий человек в нашей жизни — это ты сам. Но вот только как часто ты задумываешься — а в каких отношениях ты находишься с самим собой? Если попросить тебя описать свои отношения с собой, то какими словами вы бы это сделали? Понравились бы эти отношения вам? И именно отношения с самим собой и определяют всё: наши отношения с другими, наше состояние, наши успехи и провалы, наши реализацию и удовлетворённость жизнью. На лекции попробуешь словно самые дотошные и внимательные исследователи познакомиться с самим собой и научиться выстраивать новые отношения. Поговоришь и о восприятии себя, и о любви к себе. Затронешь тему ценностей, внутреннем критике. Попробуешь с другими участниками выстроить систему выстраивания самых бережных и нежных отношений с собой. Встречу проведёт психолог Елизавета Сергачева, ведущая телеграм-канала «Лиза говорит о психологии».