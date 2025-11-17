ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Сам себе психолог. «Отношения с собой: статус всё серьезно»

Открытая Гостиная
Литейный проспект, 17-19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция психолога об отношениях с собой. Самый важный и самый близкий человек в нашей жизни — это ты сам. Но вот только как часто ты задумываешься — а в каких отношениях ты находишься с самим собой? Если попросить тебя описать свои отношения с собой, то какими словами вы бы это сделали? Понравились бы эти отношения вам? И именно отношения с самим собой и определяют всё: наши отношения с другими, наше состояние, наши успехи и провалы, наши реализацию и удовлетворённость жизнью. На лекции попробуешь словно самые дотошные и внимательные исследователи познакомиться с самим собой и научиться выстраивать новые отношения. Поговоришь и о восприятии себя, и о любви к себе. Затронешь тему ценностей, внутреннем критике. Попробуешь с другими участниками выстроить систему выстраивания самых бережных и нежных отношений с собой. Встречу проведёт психолог Елизавета Сергачева, ведущая телеграм-канала «Лиза говорит о психологии».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста