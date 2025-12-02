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Сам себе психолог: годовой компас

Литейный проспект, 17-19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Лекция, на которой ты вместе с психологом подведёшь итоги года и создашь для себя ресурсное состояние, которое поможет в следующем году. Встреча пройдет в формате лекция + практика. В ходе занятия ты: — исследуешь психологическую потребность «закрывать гештальты» и узнаешь, почему для нас важно подводить итоги; — обсудишь своё состояние в конце года и поисследуешь, какой ресурс важен именно тебе сейчас; — с помощью практических упражнений сможешь подвести ключевые итоги года не только в стиле «сделал/не сделал», но и узнаешь год как сумму обретённых и утраченных состояний; — познакомишься с практиками для постановки реалистичных целей на 2026 год; — создашь для себя ресурсное состояние, из которого ты сможешь самостоятельно составить список целей на год. Встреча состоится в начале декабря, а значит, у тебя будет достаточно времени как завершить важные цели, так и тщательно обдумать планы на следующий год. Небольшая рекомендация: перед лекцией постарайся вспомнить или найти список своих целей и планов на уходящий год, чтобы было на что опираться при подведении итогов. Встречу проведёт психолог Елизавета Сергачева, ведущая телеграм-канала «Лиза говорит о психологии».

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