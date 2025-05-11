Лекция о творчестве Сальвадора Дали. Участники поговорят о его уникальном стиле, сюрреалистических образах и загадочных символах, разберут ключевые работы и узнают, как художник превращал сны в искусство. Лекция будет интересна всем, кто увлекается живописью, психологией и тайнами гения. Тебя ждёт: — Увлекательный рассказ о величайшем художнике XX века — Атмосфера творчества и общения с единомышленниками — Чай, снэки — Фотосессия