Сальвадор Дали: Гений, изменивший реальность
Кадетская линия, 5к2В
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция о творчестве Сальвадора Дали. Участники поговорят о его уникальном стиле, сюрреалистических образах и загадочных символах, разберут ключевые работы и узнают, как художник превращал сны в искусство. Лекция будет интересна всем, кто увлекается живописью, психологией и тайнами гения. Тебя ждёт: — Увлекательный рассказ о величайшем художнике XX века — Атмосфера творчества и общения с единомышленниками — Чай, снэки — Фотосессия
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