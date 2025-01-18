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В этот вечер выступят ребята из Salute Honey c вечеринкой «без формата». Та самая ночь, где всё возможно: от горячей электронщины до секси рнбишки. В лайн-апе: Rudepoli / Odddi / Vosem / Totdze / Coubra. Правила входа: до 22:00 фри, после — 500 в предпродаже онлайн, на входе — 700.
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