В этот вечер выступят ребята из Salute Honey c вечеринкой «без формата». Та самая ночь, где всё возможно: от горячей электронщины до секси рнбишки. В лайн-апе: Rudepoli / Odddi / Vosem / Totdze / Coubra. Правила входа: до 22:00 фри, после — 500 в предпродаже онлайн, на входе — 700.