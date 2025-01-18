ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Salute Honey

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот вечер выступят ребята из Salute Honey c вечеринкой «без формата». Та самая ночь, где всё возможно: от горячей электронщины до секси рнбишки. В лайн-апе: Rudepoli / Odddi / Vosem / Totdze / Coubra. Правила входа: до 22:00 фри, после — 500 в предпродаже онлайн, на входе — 700.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста