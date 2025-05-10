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Salon des Peches

Большая Конюшенная ул., 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Танцы до испарины, до дрожи — dark disco, techno & electro. Таро-гадание на грехи. Узнай, какой порок правит тобой. Или поддайся тому, что выпадет. Каждый коктейль — посвящение одному из семи грехов с интерактивами, провокациями и загадочными посланиями. Чтобы войти, придётся выпить шот прямо на входе — «Поцелуй Люцифера» (шот включён в стоимость билета). Дресс-код: смелые наряды, бархат, кожа, латекс, перчатки, маски и желания, которые боишься произносить.

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