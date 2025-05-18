Сall Me Karizma
Рассвет, ул. Комсомола, 2 (вход через арку Арсенальная наб., 1)
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Американский певец Call Me Karizma часто тусил в России, нашёл здесь друзей, жену, записал фиты с местными артистами, несколько раз выступал в Москве и под Новый год анонсировал сольники на середину мая в столицах.
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