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Сall Me Karizma

Рассвет, ул. Комсомола, 2 (вход через арку Арсенальная наб., 1)

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Американский певец Call Me Karizma часто тусил в России, нашёл здесь друзей, жену, записал фиты с местными артистами, несколько раз выступал в Москве и под Новый год анонсировал сольники на середину мая в столицах.

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