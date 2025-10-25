Saint Party: Halloween
Sound Club, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, на которой тебе удастся выгулять всех своих демонов. Самое время начать думать над перевоплощением в эту жуткую ночь. В программе вечера: — любимые диджеи и МС — неоновые браслеты знакомств — отдельная зона с бирпонгом — сахарная вата — фотозона — выступления артистов — зона тематического грима — отдельная большая vip зона Лайнап: LEON / ENITSOFF / SASHA MELIOR / MC KREEKI
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