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Saint Party
наб. Крюкова канала, 12
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1950₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Более камерная и уютная атмосфера, площадка с богатой историей в самом сердце города... Так открывается новая глава в истории вечеринок, и тебя приглашают стать частью этой истории. Line up: Leona Lima Dietoday MC: Kreeki + Secret guest
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