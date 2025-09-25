Коламбия пикчерс представляет… Погрузись в атмосферу нулевых — эпохи громких хитов, яркой моды и незабываемых вечеринок! Эта ночь — возвращение к зажигательным ритмам попа, R&B, хип-хопа и многим другим жанрам. Как и всегда, почётных гостей вечеринок Nobel ждут: • Несколько тематических локаций прямо на площадке • Специальные подарки и призы для всех без исключения • Бесплатная фотобудка и многочисленные папарацци • Эксклюзивное меню на баре ...и, конечно, кач под 50 Cent'a, слэм под Рианну, танцы под Дэвида Гетту и слёзы под молодого Диму Билана. В качестве резидентов Клуба выступят лучшие диджеи города, а всем ровным пацанам и настоящим колбасёрам стоит особенно подготовиться — главным гостем вечеринки станут легендарные XS Project. Дресс-код является обязательным условием посещения вечеринки.