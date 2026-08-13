Сафари в Петербурге и Москве: презентация книг серии «Чувства в деталях»
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Андрей Мархотин представит свои новые книги «Сафари в Петербурге» и «Сафари в Москве», изданные в удобном карманном формате и адаптированные для самостоятельных прогулок по городу. Ни один зверь в этих сафари не пострадал! Много ли зверей в Петербурге и Москве? Где кого больше? И где какие эндемики? Какая нужна экипировка и подготовка? Как находить зверей и как лучше их рассмотреть и запомнить? Автор ответит на эти и другие актуальные вопросы краеведения, искусствоведения, книгоиздания.
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