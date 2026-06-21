В петербургском Планетарии пройдёт мультимедийный концерт-трибьют Sade — вечер, где чувственный голос, магия рояля и саксофона, и бескрайнее звёздное небо сольются в гармонию. Тебя ждёт вечер бархатного соула, джаза и настоящей магии под бескрайним звёздным небом. Чувственный концерт, наполненный романтикой, красотой и легендарными хитами соул музыки. В абсолютной темноте звёздного зала, под огромным куполом в этот вечер будет править любовь. В этот вечер песни Sade прозвучат в камерном составе: голос, рояль, саксофон и перкуссии. Ничего лишнего, только концентрированный соул в обрамлении мультимедийной полнокупольной графики. Клавиши добавят мелодичности и высоты, унося музыку за облака звёздного неба. Саксофон-ночного джазового тепла, а голос проведёт сквозь чувства. Вокал участницы телевизионных и международных проектов Майи Гициной как будто создан для этого концерта. Глубокий, мягкий, наполненный внутренней силой. Плывущий сквозь северное сияние и метеоритные дожди, заполняющий собой всё пространство звёздного зала. Под звёздным куполом планетария этот трибьют превращается не просто в концерт, а в настоящее путешествие: будто город остался далеко позади, а над тобой раскинулась вселенная, в наушниках бархатный звук и песни, созданные для самых красивых свиданий.