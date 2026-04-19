ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

С умом на ты

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+

Про событие

Освободишься от мыслительной жвачки и напряжения, размышлений о прошлом и тревоги о будущем. Узнаешь, как перестать тонуть в мыслях и вернуть состояние спокойствия и внутреннего ресурса. Для тех, кто хочет: — узнать больше о своём мышлении и настроить его на, а не против себя; — развивать саморегуляцию, осознанность и концентрацию внимания через практичные техники; — снизить тревогу и напряжение в повседневной жизни. Вормат: — 2,5 часа погружения; — интерактивная теория 20% + легкие практики 80%(не заменяет терапию); — поддерживающее и безопасное пространство. Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер. *в пространстве необходимо снять обувь. Запись в тг у администратора.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста