Освободишься от мыслительной жвачки и напряжения, размышлений о прошлом и тревоги о будущем. Узнаешь, как перестать тонуть в мыслях и вернуть состояние спокойствия и внутреннего ресурса. Для тех, кто хочет: — узнать больше о своём мышлении и настроить его на, а не против себя; — развивать саморегуляцию, осознанность и концентрацию внимания через практичные техники; — снизить тревогу и напряжение в повседневной жизни. Вормат: — 2,5 часа погружения; — интерактивная теория 20% + легкие практики 80%(не заменяет терапию); — поддерживающее и безопасное пространство. Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер. *в пространстве необходимо снять обувь. Запись в тг у администратора.