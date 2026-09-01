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Рыцари удачи. Авантюристы эпохи Просвещения

Гимназистка, проспект Римского-Корсакова, 73/33

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Завершение:

5490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Эпоха Просвещения подарила нам не только научную картину мира и энциклопедии, но и целую галерею «рыцарей удачи». Блестящие мошенники и талантливые обманщики XVIII века: Джакомо Казанова, граф Калиостро, Сен-Жермен и многие другие стали настоящим зеркалом эпохи Царства Разума. Они общались на равных с философами, учеными и правителями (живыми и мертвыми), выполняли тайные задания и были центром громких скандалов, повелевали миром духов и изобретали финансовые схемы. На завтраке с культурологом Лилией Афиногеновой ты узнаешь о: – Подноготной и противоречиях эпохи Просвещения; – Отличиях авантюристов Просвещения от авантюристов других эпох; – Секрете успеха авантюристов у, казалось бы, просвещенной и искушенной публики. В меню: – Рисовая каша с ягодами; – Драники с лососем, томатами и гуакамоле; – Морс; – Чай/кофе на выбор.

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