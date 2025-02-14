Василеостровский и Московский рынки приглашают отпраздновать День всех влюблённых с особенной программой: Flowwow — фотозона, в которой можно оставить свои пожелания, романтическая игра для влюблённых пар с подарками: снимки на полароид и набор конфет ручной работы. (Количество подарков ограничено). Pop-up «Прикоснуться словами» — ежегодная благотворительная акция фонда «Антон тут рядом», которая проходит с 1 по 21 февраля. На площадках партнёров акции и в интернет-магазине фонда можно купить валентинки, которые создали аутичные художники и студенты «Антон тут рядом». Все собранные с продажи средства пойдут на поддержку программ фонда. Спэшлы от резидентов: аджарули-сердечко, bubble tea «Love is…», десерт «Персик» в брендированной упаковке в стиле Бриджит Джонс и многое другое. Шелкография от Aket Create (Московский рынок) — бесплатные принты на твоей вещи. Благотворительный шахматный турнир от Rep Chess (Василеостровский рынок) — сбор средств для подопечных фонда (требуется регистрация). 14-15 февраля с 14:00-21:00 Московский рынок - Решетникова 12 Василеостровский рынок - Большой проспект 16/4