Юбилейный концерт Русских Музыкальных Сезонов, который пройдёт в историческом сооружении XIX века — особняке Половцова. Ровно десять лет назад, второго апреля 2016 года, состоялся первый концерт. Специально для этого вечера подготовили избранную коллекцию произведений, собранную на основе прошлых программ. Ты услышишь бессмертные композиции классической музыки, минималистичную неоклассику и даже джазовые пьесы. Перед началом концерта пригласят расположиться в Дубовую библиотеку особняка, где музыкальную часть вечера преддверят приветственный бокал игристого и тематическая зона для фотографий, чтобы ты смог запечатлеть этот незабываемый вечер навсегда.