Русская тоска: причитания
Рузовская улица, 21
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция-концерт о плачевой традиции Плач, как художественно оформленное слово. Как выражение горя. Как двигатель ритуала. Как способ коммуникации с потусторонним. Поговоришь научно-популярно о причётной традиции, посмотришь архивные и экспедиционные авторские материалы, попробуешь создать собственный плач. *в пространстве необходимо снять обувь
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