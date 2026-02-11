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Русская тоска: причитания

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция-концерт о плачевой традиции Плач, как художественно оформленное слово. Как выражение горя. Как двигатель ритуала. Как способ коммуникации с потусторонним. Поговоришь научно-популярно о причётной традиции, посмотришь архивные и экспедиционные авторские материалы, попробуешь создать собственный плач. *в пространстве необходимо снять обувь

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