Русская кухня во времена московского царства
Библиотека «Ржевская», Индустриальный проспект, 35к1
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Рассмотришь эволюцию русской кухни в период Московского царства, когда традиционные рецепты стали сочетаться с новыми кулинарными влияниями, привнесенными с Запада и Востока. Проанализируешь, как менялись пищевые привычки, какие особенности в рационе можно отметить и какие блюда сохранились в русской кухне с тех времён. Разберёшь разные исторические источники, включая письменные документы, иллюстрации, отражающие кулинарные традиции и обычаи, связанные с едой и, конечно же, Домострой. Лекция проходит в рамках курса «История русской кухни с древнейших времён до наших дней». Лектор: Буренин Иван, историк кухни, исследователь гастрономической культуры, автор канала «История Есть!».
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