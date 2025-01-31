На лекции участники погрузятся в английскую чайную культуру: познакомятся с этикетом (Tea Moralities), рассмотрят церемониальные и будничные особенности чаепитий. А потом обратят внимание на чайную культуру в России – изучат историю, поразмышляют о трансформации чаепитий от царской России до СССР с градацией сортов чая, и, конечно, поищут отражения русской чайной культуры в языке. Спикер: Артём Радеев, доктор философских наук, доцент Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества.