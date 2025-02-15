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Russian Valentine's Day

Levelup, Лиговский пр., 50и

Начало:

Завершение:

от 2250₽ до 2500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Время доставать лучшие розовые наряды, искать свою вторую половинку и готовиться к вечеру, который станет легендой! Что тебя ждёт: - Открытый бар с безлимитными напитками — бери сколько хочешь и сколько выдержишь; - Музыка от приглашённого DJ ; - Кикер-турнир для тех, кто хочет побороться за главный приз; - Конкурс костюмов: За первое место — секретный приз; - Весёлые активности и знакомства, чтобы вечер стал незабываемым. - На баре не будет цен — всё уже включено в стоимость билета. - На вечеринке тебя ждут только приятные люди: участники клуба SayYesClub и их друзья, за которых они ручаются. Каждая вечеринка SayYesClub — это: тематический костюмированный вайб. От хэллоуинских ведьм до новогодних бабушек. Тематика вечеринки: Розовый вайб, романтика и вечер, который станет легендой. Приведи друзей или свою вторую половинку и получи -10% на билеты. Для покупки билетов и если у тебя остались вопросы, напиши организатору — https://t.me/kozukoff

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