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Вечеринки
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Про событие
Вечеринка в русском коре. На танцполе: пляски до упаду под любимые песни, от Кати Лель до Меладзе и техно-ремиксов на Розенбаума и Пошлой Молли. На баре: угощают закусками в русском стиле — картошка с селёдкой, бутерброды с докторской колбасой, шпротами и даже оливье. Тот, кто найдёт путь в Апартаменты этой ночью, рискует потерять голову… но только в самом изысканном смысле. В приятном мерцании свечей и коктейльно-рюмочном сопровождении! Надевай всё самое блестящее, приходи петь и кутить! Свободный вход по спискам: https://t.me/m/vYfjXSnVNjk6 На входе билеты по 300р.
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