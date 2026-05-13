О фильме: Алиса — хроническая неудачница. Но в одном ей сказочно повезло — Алиса умеет говорить с морем и обладает даром влиять на происходящие в мире события. Достигнув 18-летия, Алиса решает попытать счастья в Москве. В столице Алису поджидают новые неприятности и первая в жизни влюблённость… без взаимности. Могут ли волшебные способности Алисы помочь ей завладеть сердцем Саши, или она вновь потерпит неудачу? Сгоряча пожелав Саше смерти, Алиса осознает, что её воля будет исполнена. Теперь Алиса готова на всё, чтобы спасти Сашу, даже ценой собственной жизни. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно