Камерный ритуальный рейв под открытым небом в Петербурге, вдохновлённый Русалиями — мистическим славянским праздником воды, природы, духов и пограничных состояний. На одну ночь индустриальный двор в центре мегаполиса превратится в закрытое безопасное пространство — отдельный фестивальный остров, живущий по своим законам. Пространство будет разделено на два мира: — Надводная Сцена и танцпол под открытым небом, где ночь начнётся с танцевальной практики от Рины и живого выступления Flamberi & Chilly Holliday, а затем постепенно перейдёт в текучее погружение и плотное сплетение басов и ломаных ритмов. Ekza Selecta Юля Маркс Synergia L. Kid Anigamis Space Surfer — Подводная Скрытое пространство для отдыха Первым погружение начнёт — Вождь. Затем пространство перейдёт к шоу-кейсу чилл-аут-комьюнити Top Notch В составе команды: EDD-989 Translippers DJ Doozer Подводное пространство откроет практика сказкотерапии от Кати Сказочницы. Спустишься на глубину вслед за звуками психоделической импровизации и через сказку попробуешь вспомнить себя. На протяжении всей ночи здесь будет работать чайная станция от Настеньки — место для отдыха, созерцания и неспешных разговоров между музыкальными погружениями. Венки — один из символов Русалий. Благодаря Даше в течение вечера можно будет присоединиться к их плетению — это повод замедлиться, познакомиться и стать частью общей истории этой ночи, войдя в неё не поодиночке, а вместе. Тату-станция. Небольшие символы и знаки этой ночи, которые останутся с тобой навсегда Также будет боди-арт и в течение ночи можно приeкраситься в тематическом маркете.