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Рудольф Страусов

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкант — художник из Москвы. Начинал с пост-барда и плавно перешел в абстрактный хип-хоп, с примесью акустических гитар и перегруженных синтезаторов. 18 апреля в клубе «Ритмы» Рудольф Страусов будет гадать по руке каждому пришедшему, предсказывать их будущее и собственноручно зачаровывать. Не забудь надеть головной убор, это важно.

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