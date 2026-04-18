Музыкант — художник из Москвы. Начинал с пост-барда и плавно перешел в абстрактный хип-хоп, с примесью акустических гитар и перегруженных синтезаторов. 18 апреля в клубе «Ритмы» Рудольф Страусов будет гадать по руке каждому пришедшему, предсказывать их будущее и собственноручно зачаровывать. Не забудь надеть головной убор, это важно.