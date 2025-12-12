Ртуть
Лиговский просп., 111-113-115В
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от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка раскроет весь спектр Dubstep звучания: ревущий бэйс-саунд и качающие драм-партии сотрясут танцпол Action club. В лайнапе: Future Fire / MVRIV / Deejaynosex / Reian / Wayle / YODI.
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