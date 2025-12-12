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Ртуть

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка раскроет весь спектр Dubstep звучания: ревущий бэйс-саунд и качающие драм-партии сотрясут танцпол Action club. В лайнапе: Future Fire / MVRIV / Deejaynosex / Reian / Wayle / YODI.

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