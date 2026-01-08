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Рождество. Вилла. Смыслы.

Адрес отправят участникам лично. Вилла находится на Васильевском острове.

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Камерный Рождественский бранч в атмосферной вилле XIX века: глубоко, красиво и очень по-женски. Это будет день эстетики с практикующим психологом и профессиональным художником. Тебя ждёт: — Практики на саморефлексию и «внутреннее интервью» — ты создашь свой вектор на 2026 год. — Мастер-класс от профессионального художника, в котором будут особые смыслы. — Фуршет и все раздаточные материалы. — Особенный индивидуальный подарок для каждой участницы. Проведи Рождество, инвестируя в свою внутреннюю устойчивость. Организатор и ведущий мероприятия — практикующий психолог с высшим образованием.

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