Камерный Рождественский бранч в атмосферной вилле XIX века: глубоко, красиво и очень по-женски. Это будет день эстетики с практикующим психологом и профессиональным художником. Тебя ждёт: — Практики на саморефлексию и «внутреннее интервью» — ты создашь свой вектор на 2026 год. — Мастер-класс от профессионального художника, в котором будут особые смыслы. — Фуршет и все раздаточные материалы. — Особенный индивидуальный подарок для каждой участницы. Проведи Рождество, инвестируя в свою внутреннюю устойчивость. Организатор и ведущий мероприятия — практикующий психолог с высшим образованием.