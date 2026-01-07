Арт-ужин, на котором ты узнаем, как воплощали праздничный дух художники разных эпох, чтобы лучше понять историю любимых традиций. На лекции ты узнаешь историю празднования Нового года и Рождества. Через призму искусства обсудишь, как изменилось отношение художников к празднику. В программе средневековые и классические сюжеты, экзотика от Поля Гогена и Анри Матисса, гламурный шик Сальвадора Дали и Энди Уорхола и провокации Пола Маккартни и Джона Леннона с Йоко Оно. Новогодние костюмы, украшенные ёлки, рождественские шутки и волшебные истории прилагаются. Лектор: Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалистка по искусству 19 века и искусству повседневности. В стоимость входит закуска, горячее блюдо и бокал вина или безалкогольный напиток