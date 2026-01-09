Праздничный концерт, посвящённый музыке Фрэнка Синатры, без которой невозможно представить атмосферу зимних праздников и новогоднего вечера. В этот вечер Сергей Попов предстанет в образе самого Синатры — с его узнаваемой манерой, мягкой и уверенной подачей, интонацией большого города и элегантной иронией. В сопровождении Jazzme Intelligent Band прозвучат песни, ставшие символами эпохи и рождественского настроения: Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, My Way, New York, New York и другие хиты из золотого репертуара великого артиста.