Рождество под музыку Фрэнка Синатры
Пирогова, 18
Начало:
Завершение:
1700₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Праздничный концерт, посвящённый музыке Фрэнка Синатры, без которой невозможно представить атмосферу зимних праздников и новогоднего вечера. В этот вечер Сергей Попов предстанет в образе самого Синатры — с его узнаваемой манерой, мягкой и уверенной подачей, интонацией большого города и элегантной иронией. В сопровождении Jazzme Intelligent Band прозвучат песни, ставшие символами эпохи и рождественского настроения: Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, My Way, New York, New York и другие хиты из золотого репертуара великого артиста.
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