Рождество и Новый год: от традиций к торжеству коммерции
Paolo, Большая Морская улица, 34
Начало:
Завершение:
5700₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
На арт-ужине через произведения искусства вспомнишь, как менялся образ главного праздника современности: от средних веков до поп-арта.. Вспомнишь, как в средние века и эпоху Возрождения трактовался библейский сюжет Рождества Христова и увидишь, насколько эффектно в 17 веке художники изображали его. Затем перенесёшься в 20 век, когда появился поп-арт и праздничные акценты сместились в сторону подарков, покупок и рекламы. Также узнаешь, как праздновали Рождество в Российской Империи и как его изображали в картинах художники. В стоимость входит закуска, горячее блюдо и бокал вина или безалкогольный напиток. Лектор: Екатерина Повалкина, журналист, искусствовед, специалист в области искусства 19-20 века, гид
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