На арт-ужине через произведения искусства вспомнишь, как менялся образ главного праздника современности: от средних веков до поп-арта.. Вспомнишь, как в средние века и эпоху Возрождения трактовался библейский сюжет Рождества Христова и увидишь, насколько эффектно в 17 веке художники изображали его. Затем перенесёшься в 20 век, когда появился поп-арт и праздничные акценты сместились в сторону подарков, покупок и рекламы. Также узнаешь, как праздновали Рождество в Российской Империи и как его изображали в картинах художники. В стоимость входит закуска, горячее блюдо и бокал вина или безалкогольный напиток. Лектор: Екатерина Повалкина, журналист, искусствовед, специалист в области искусства 19-20 века, гид