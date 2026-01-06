Ночной кинопоказ при свечах в формате пижамной вечеринки. Одна из главных зимних традиций: смотреть любимые фильмы о «Гарри Поттере» в пижаме с чашкой горячего какао, завернувшись в плед. А что, если сохранить традицию, но перенести пижамную вечеринку в особняк XIX века? Добавится сказочная атмосфера ночного Петербурга, свечи, праздничный фуршет со сливочным пивом, коктейли, классические рождественские напитки и, конечно, большой проектор. О фильме: Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждёт необычная схватка.