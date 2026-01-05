Ночной кинопоказ при свечах в формате пижамной вечеринки. Одна из главных зимних традиций: смотреть любимые фильмы о «Гарри Поттере» в пижаме с чашкой горячего какао, завернувшись в плед. А что, если сохранить традицию, но перенести пижамную вечеринку в особняк XIX века? Добавится сказочная атмосфера ночного Петербурга, свечи, праздничный фуршет со сливочным пивом, коктейли, классические рождественские напитки и, конечно, большой проектор. О фильме: Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнования — Турнира Трёх Волшебников, однако проблема в том, что все его соперники — намного старше и сильнее. К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не только за победу в соревновании, но и за свою жизнь.