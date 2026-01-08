Ночной кинопоказ при свечах в формате пижамной вечеринки. Одна из главных зимних традиций: смотреть любимые фильмы о «Гарри Поттере» в пижаме с чашкой горячего какао, завернувшись в плед. А что, если сохранить традицию, но перенести пижамную вечеринку в особняк XIX века? Добавится сказочная атмосфера ночного Петербурга, свечи, праздничный фуршет со сливочным пивом, коктейли, классические рождественские напитки и, конечно, большой проектор. О фильме: Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между добром и злом становится всё призрачнее.