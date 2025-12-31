Рождественский джаз
улица Декабристов, 54
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от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+
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Необычное
Про событие
В ожидании скорого чуда душа сама просит музыки и особой атмосферы. Зал старинной кирхи, украшенный свечами и яркими медиапроекциями, станет идеальным местом для проводов уходящего года. В исполнении рояля, саксофона и контрабаса ты услышишь джазовые импровизации на французские рождественские песни. Выступят прекрасные профессионалы, которые в исполнение каждой композиции вложат частичку своей души: Александра Михайлова, Егор Михайлов и Филипп Мещеряков. Их выступление будет сопровождаться показом авторских медиапроекций от Руслана Назырова. Отличный музыкальный подарок в предвкушении Нового года!
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Хорошая джазовая импровизация. Мне понравился Рождественский джаз.