В этом году будут открыты с 20 по 30 декабря. Проведут мастер классы, лекции, выставки и другие активности. Будут открыты: — 25, 26 декабря с 16.00 до 20.00 — 27, 28 декабря с 14.00 до 20.00 — 29, 30 декабря с 16.00 до 20.00