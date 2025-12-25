Рождественская Ярмарка
Невский проспект, 22/24Б
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Фестивали
Мастер-классы
Про событие
В этом году будут открыты с 20 по 30 декабря. Проведут мастер классы, лекции, выставки и другие активности. Будут открыты: — 25, 26 декабря с 16.00 до 20.00 — 27, 28 декабря с 14.00 до 20.00 — 29, 30 декабря с 16.00 до 20.00
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