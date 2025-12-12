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Рождественская Ярмарка

Зелёный домик в Ботаническом саду, улица Профессора Попова, 2

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Уникальная возможность увидеть, полюбоваться и приобрести подарки себе и близким в ботанической тематике. Роскошные новогодние композиции из живых и стабилизированных растений, украшения и свечи, очаровательные игрушки и расписные пряники, зефирные букеты и много других интересных сюрпризов ждёт тебя на ярмарке. Каждые пятницу, субботу и воскресенье (6,7, 12,13,14, 19,20,21 декабря) с 11 час (и каждый час) проводят розыгрыш Новогодней лотереи среди гостей, а в 12.30 и 15.30 — Ботаническую викторину. На ярмарке ты можешь изготовить новогодние подарки своими руками или же просто получить удовольствие от творчества на мастер-классах от участников. Вся информация и расписание тут: https://vk.com/topic-217359685_54015721 Обращаем внимание, что для посещения оранжерейного комплекса и Ботанического музея тебе необходимо приобрести билет.

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