Приглашают всех ценителей прекрасного на нетривиальный концерт классической музыки «Рождественская классика в Ночи», который впервые пройдёт в особенных и нестандартных интерьерах центра «Преображенский двор» в самом сердце Петербурга. В программе — самые яркие произведения из мирового оперного и балетного наследия, а также другие шедевры классики, которые наполнят вечер рождественским и новогодним настроением. В исполнении солистов ведущих петербургских театров и при сопровождении маэстро-пианиста прозвучат вокальные номера и сольные инструментальные партии, создавая неповторимую атмосферу эксклюзивного концерта. Этот вечер предстанет в элегантной структуре: изысканная приветственная часть в сочетании с насыщенной концертной программой, обещающей гостям незабываемое и праздничное музыкальное торжественное в предвкушении Рождества и Нового года. Категории билетов: Категория 1, 2 ряд — от 4500 руб. Категория А — от 2500 руб. Категория B — от 2000 руб. Категория С — от 1500 руб. Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов В Категориях В и С места с ограниченным обзором.